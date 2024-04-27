سريع: استهدفنا سفينة نفطية بريطانية بالبحر الأحمر وأسقطنا طائرة أميركية نوع "MQ9" بصعدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" العميد يحيي سريع، أنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة نفطية بريطانية (ANDROMEDA STAR) في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر".

وأكد، في بيان، أنه "نجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية يوم أمس في إسقاط طائرة أميركية نوع (MQ9) في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب".

وقال سريع: "تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء الشعب اليمني العزيز على استجابتهم الإيمانية لقائد حركة أنصار الله عبدالملك بدرالدين الحوثي في التفاعل الكبير وغير المسبوق نصرة لإخواننا المظلومين في قطاع غزة وتأكيدا على دعم وإسناد القوات المسلحة في عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وضد العدوان الأميركي البريطاني المساند له في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي".

وأكد استمرار "القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".