أعلن الإعلام الحربي أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رافع فايز حسان "ناصر علي" مواليد عام ١٩٧٤ من بلدة الخيام في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد فرج الله علي حمود "ساجد" مواليد عام ١٩٧١ من بلدة كفركلا في جنوب لبنان واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى رافع حسان من بلدة الخيام وفرج الله حمود من بلدة كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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