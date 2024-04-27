صد غارة الطائرات بدون طيار على البنية التحتية للطاقة الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت الطائرات بدون طيار الأوكرانية، العديد من مصافي النفط في منطقة كراسنودارصباح يوم السبت، في أحدث سلسلة من محاولات الضربات.

الطائرات بدون طيار الأوكرانية

قال الحاكم المحلي إن روسيا صدت موجة من محاولات ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على مصافي النفط والبنية التحتية للطاقة في منطقة كراسنودار الجنوبية يوم السبت.

أحبطت الدفاعات الجوية «محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي» واعترضت أكثر من عشر طائرات بدون طيار فوق مناطق سلافيانسك وكوشيفسك وسيفرسكي، كما كتب فينيامين كوندراتيف في منشور على تلغرام صباح السبت.

وأضاف أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

اعترض الجيش الروسي ما مجموعه 68 طائرة بدون طيار خلال الليل ، بما في ذلك اثنتان فوق شبه جزيرة القرم ، حسبما ذكرت وزارة الدفاع صباح السبت.

ألحقت غارة جوية أضرارا بعمود تقطير في مصفاة النفط في سلافيانسك أون كوبان ، حسبما أفاد رئيس منطقة سلافيانسك ، رومان سينياغوفسكي. تسبب الهجوم في حريق تم إخماده منذ ذلك الحين ، كما كتب المسؤول في منشور على Telegram.

"كانت هناك تسع هجمات في المجموع على مزرعة الدبابات وعمود التقطير. بفضل نظام الحماية المدمج ، لم تتضرر مزرعة الخزانات ".

وأفاد مقر العمليات في المنطقة في وقت لاحق أنه تم أيضا إخماد حريق في وحدة فصل في منشأة معالجة النفط الخام.

وقال شهود عيان لقناة SHOT Telegram إن طائرات كاميكازي أوكرانية بدون طيار ضربت في حوالي الساعة 4 صباحا. وبحسب ما ورد استمرت الانفجارات لأكثر من 30 دقيقة حيث تم تنشيط أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.

وقد تم بالفعل استهداف مصفاة النفط سلافيانسك في منطقة كراسنودار من قبل قوات كييف. وفي مارس آذار اشتعلت فيها النيران بعد غارة بطائرة أوكرانية بدون طيار توفي فيها شخص بسبب نوبة قلبية مشتبه بها، حسبما قال مسؤولون محليون.

منذ يناير، شنت أوكرانيا سلسلة من هجمات الطائرات بدون طيار بعيدة المدى على منشآت الطاقة الروسية، بما في ذلك مستودعات النفط والمصافي.

وأشار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى أن الضربات تهدف إلى إثارة إعجاب أنصار كييف الغربيين والتعويض عن عدم إحراز تقدم على خط المواجهة.

طلبت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بشكل خاص من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الامتناع عن ضرب مصافي النفط الروسية عندما التقيا على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير ، حسبما كتبت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وبحسب ما ورد يخشى البيت الأبيض من أن الهجمات على المصافي داخل روسيا قد ترفع الأسعار العالمية وتثير انتقاما هائلا من موسكو.