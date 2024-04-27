بيكر: ترامب أخفى قصة عن علاقة مزعومة في الانتخابات الرئاسية 2016

ياسر رشاد - القاهرة - خلال محاكمته..

أدلى ديفيد بيكر الناشر السابق لصحيفة ناشيونال إنكوايرر، بشهادته أمس الجمعة في المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب، بأنه أخفى قصة عن علاقة مزعومة لمساعدة ترامب في انتخابات الرئاسة عام 2016 رغم أن ذلك كان سيعزز مبيعات صحيفته.

المحاكمة الجنائية لدونالد ترامب

وفي شهادته لليوم الثالث، اتفق بيكر (72 عاما) مع المدعي العام الذي سأل عما إذا كان من "ذهب ناشيونال إنكوايرر" نشر قصة ادعاء عارضة بلاي بوي السابقة كارين ماكدوغال بأنها كانت على علاقة مع ترامب في عامي 2006 و 2007.

لكن بيكر قال إنه اختار عدم نشر القصة بعد أن دفع لماكدوغال مقابل ذلك ، لأنه كان سيضر بفرص ترامب الجمهوري في الفوز بالانتخابات على الديمقراطية هيلاري كلينتون.

"لقد قتلت القصة لأنها ساعدت المرشح دونالد ترامب؟" سأله المدعي العام جوشوا شتاينغلاس.

قال بيكر نعم.

وعزز هذا التبادل شهادة سابقة قال فيها بيكر إنه عمل مع حملة ترامب لقمع مزاعم الزنا في وقت كان فيه المرشح الرئاسي آنذاك يواجه اتهامات متعددة بسوء السلوك الجنسي.

وكان بيكر الشاهد الأول في القضية التي تتهم ترامب (77 عاما) بتزوير سجلات تجارية للتستر على أموال سرية للنجمة الإباحية ستورمي دانيلز. وقد دفع ترامب بأنه غير مذنب.

شهد بيكر أن صحيفة التابلويد الخاصة به دفعت مقابل حقوق قصتين من هذا، القبيل لم ينشرها أبدا ، وهي ممارسة تابلويد يشار إليها باسم "الصيد والقتل".

كما نبهت بيكر ترامب إلى أن دانيلز كانت تتطلع إلى بيع قصتها عن لقاء جنسي مع ترامب.

ويجادل الدفاع بأن الأموال الطائلة دفعت لتجنيب عائلة ترامب الإحراج، وليس لحماية حملته الرئاسية.

وينفي ترامب، وهو رجل أعمال كان أول منصب عام له هو البيت الأبيض، حدوث لقاء.

بعد شهادة بيكر ، استدعى المدعون شاهدان آخران لتعزيز قضيتهما.

وشهدت رونا غراف، التي عملت كمساعدة أعمال لترامب من عام 1987 إلى عام 2021، بأنها رأت دانيلز ذات مرة في برج ترامب قبل أن يترشح للرئاسة.

وقالت إنها سمعت ترامب يقول إنه مهتم باختيارها في برنامج "The Apprentice" ، برنامج تلفزيون الواقع الذي استضافه.

وقالت إن عناوين البريد الإلكتروني لدانيلز وماكدوغال كانت مخزنة في أنظمة الكمبيوتر الخاصة بشركة ترامب.

صافحها ترامب عندما غادرت منصة الشهود.

وشهد المصرفي غاري فارو بأن محامي ترامب، مايكل كوهين، أنشأ حسابات معه قبل فترة وجيزة من الانتخابات لشركتين وهميتين، بما في ذلك واحدة كانت تستخدم لدفع دانيلز.

وكان من المقرر أن تستأنف المحاكمة يوم الثلاثاء.

"أعرف ما أتذكره"

خلال الاستجواب ، سعى محامي ترامب إميل بوف إلى تقويض مصداقية بيكر.

سأل بوف بيكر عما إذا كان قد شهد بشكل غير دقيق بأن ترامب شكره في البيت الأبيض على التعامل مع القصص الإخبارية السلبية. ويتعارض ذلك مع تقرير لعملاء مكتب التحقيقات الاتحادي الذين أجروا مقابلة مع بيكر في وقت سابق، والذي قال إن ترامب لم يعرب عن امتنانه.

وقال بيكر (72 عاما) إن تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي قد يكون خاطئا.

"أعرف ما أدليت به ، وأعرف ما أتذكره" ، قال بيكر للمحلفين ال 12 في محكمة نيويورك وستة مناوبين.

سأل بوف بيكر عما إذا كانت تصريحاته تتماشى مع الحقائق الواردة في اتفاق الشركة الأم ل Enquirer للتعاون مع السلطات القانونية لتجنب الملاحقة القضائية. نفى بيكر أي عدم تطابق كبير.

سعى بوف أيضا إلى توضيح أن صحافة دفتر شيكات بيكر لم تقتصر على ترامب.

وخلال استجوابه من قبل بوف يوم الخميس ، قال بيكر إن إنكوايرر دفعت مئات الآلاف من الدولارات للحصول على قصص من نساء تقدمن خلال ترشح أرنولد شوارزنيجر عام 2003 لمنصب حاكم كاليفورنيا ليقولن إن لديهن علاقات معه.

وقال بيكر إن المرة الأولى التي أعطى فيها ترامب تنبيها بشأن قصة سلبية كانت في عام 1998 فيما يتعلق بمارلا مابلز، زوجته في ذلك الوقت.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترتيب بيكر مع ترامب أفسد انتخابات 2016. ووافق على التعاون لتجنب التهم الجنائية.

وترامب هو أول رئيس سابق يواجه اتهامات جنائية، وقد تكون المحاكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى مايو، هي الوحيدة من بين أربع محاكمات جنائية يتم الانتهاء منها قبل إعادة انتخاباته في 5 نوفمبر مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وأرجأت المحكمة العليا الأمريكية إحدى هذه القضايا، التي تتهم ترامب بمحاولة قلب خسارته في 2020 أمام بايدن، لعدة أشهر، وأشارت أمس الخميس إلى أنها قد تكون منفتحة على منحه بعض الحصانة من الاتهامات الجنائية.

ولم يبت القاضي خوان ميرشان، الذي ينظر في قضية أموال نيويورك الصامتة، بعد في طلب من المدعين العامين لمعاقبة ترامب لانتهاكه المزعوم لأمر حظر النشر الذي يمنعه من انتقاد الشهود وبعض مسؤولي المحكمة وأقاربهم علنا.

وقال ميرشان إنه سيعقد جلسة استماع يوم الخميس المقبل للنظر فيما يقول ممثلو الادعاء إنها انتهاكات أخرى لأوامر حظر النشر.

وقد يتم تغريم ترامب 1000 دولار عن كل انتهاك أو سجنه، على الرغم من أن المدعين يقولون إنهم لا يسعون إلى السجن في هذه المرحلة.