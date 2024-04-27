زعيم دولة إفريقية يدعو إلى مراجعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي، الذي تولى منصبه في 2 أبريل، عن خطط لإعادة التفاوض على اتفاقيات الصيد الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في عام 2014.

الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي

دعا الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، إلى إعادة تقييم علاقة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي ، قائلا إن الشكل الحالي للتعاون معقد.

أدلى فاي بهذا التصريح في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في العاصمة السنغالية داكار.

شراكة مجددة بن داكار والأتحاد الأوروبي

واقترح "شراكة مجددة" تكون "قادرة على دعم الديناميكية الابتكارية" في العلاقات بين السنغال والاتحاد الأوروبي.

أدى فاي اليمين الدستورية كرئيس في 2 أبريل بعد فوزه بنسبة 54.28٪ من الأصوات في انتخابات الدولة الأفريقية الشهر الماضي.

وجاء فوزه على 18 مرشحا آخر، بمن فيهم مرشح حزب الحكومة السابق، بعد أيام فقط من إطلاق سراحه من السجن مع أحد المقربين، عثمان سونكو، زعيم المعارضة المحظور الذي حل محله في الانتخابات.

خلال تنصيبه ، وعد بإصلاحات اقتصادية جذرية ، والسيادة على الصناعات الرئيسية في السنغال ، وتعزيز السلام في أفريقيا. وقد أعلن منذ ذلك الحين عن خطط لإعادة التفاوض على اتفاقية صيد عمرها عشر سنوات مع الاتحاد الأوروبي كجزء من الجهود المبذولة لاستعادة الموارد البحرية والحد من سفن الصيد الصناعية من أجل تحسين الأمن الغذائي للبلاد.

وقال الزعيم السنغالي يوم الاثنين إن حكومته ستتبع استراتيجية تنمية داخلية تركز على الزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك. كما تعتزم تحسين البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك السكك الحديدية والشبكات الكهربائية وشبكات الاتصالات والطرق.

وأضاف "نرحب بالمستثمرين الأوروبيين الذين تتمتع شركاتهم بمهارات معترف بها في هذه القطاعات المختلفة".

وردا على ذلك، قال ميشيل، وهو أول زعيم للاتحاد الأوروبي يزور فاي منذ توليه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، إن الاتحاد والسنغال "يجب ألا يخشوا" مناقشة القضايا الصعبة إذا كان ذلك يعني "تحقيق تحسينات لكلا الجانبين".

وقال إن الاتحاد الأوروبي "يدعم المزيد من العدالة والشمول" وليس لديه سوى مصلحة "موضوعية" في المستعمرة الفرنسية السابقة.