عدوان عرض مع فرونتسكا مشكلة الوجود السوري بلبنان وتفاقم الوضع الاقتصادي مع أحداث الجنوب

التقى رئيس لجنة الإدارة والعدل النّائب ​جورج عدوان​، في دارته في مار شعيا، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان ​يوانا فرونتسكا​. وأوضح في تصريح، "أنّه تابع معها مواضيع ذات شأن مع المجتمع الدولي، أهمّها مشكلة الوجود السّوري في لبنان، وما يشكّله من تحدّيات أمنيّة واقتصاديّة واجتماعيّة، وتفاقم الوضع الاقتصادي مع أحداث الجنوب الأمنيّة".

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