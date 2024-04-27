وزير المالية: رواتب القطاع العام ستحوَّل إلى مصرف لبنان الإثنين ليتم استلامها بمواعيدها

أعلن وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أنّ "المديريّات المعنيّة بصرف رواتب القطاع العام كافّة، بما فيها المتقاعدين والأسلاك العسكريّة كافّة، تمّ إنجازها وستحوَّل إلى مصرف لبنان يوم بعد غد الإثنين، ليُصار إلى استلامها من قبل أصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد".
وأثنى في بيان، على "الجهد الكبير الّذي بذله المديرون والعاملون على تحضيرات الرّواتب، الّذين عملوا حتّى ساعة متأخّرة من مساء أمس الجمعة وطيلة اليوم السّبت لإنجاز الإجراءات كافّة، بعدما تمكّن فريق المركز الإلكتروني من النّجاح في تجاوز الأعطال على الأنظمة الإلكترونيّة؛ الّتي أدّت إلى توقّف العمل نهائيًّا في المديريّات كافّة على مدى اليومين المنصرمين".
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