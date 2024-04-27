حبيقة: مآسي لبنان متأتية من هرطقات دستورية وعندما نعود للدستور تسقط فورا مسألة الفراغ الرئاسي

أشار النائب العام في الرهبانية المارونية الرئيس الفخري لجامعة الروح القدس- الكسليك الأب جورج حبيقة، بعد عودته من أستراليا، إلى "انّني ترأست احتفالات أسبوع الآلام والجمعة العظيمة وعيد الفصح، وألقيت العظات في اللغتين العربية والإنكليزية. كانت الزيارة مكثفة وغنية على مختلف الصعد، علما أنني قد سبق لي أن زرت أستراليا في العام 2015 كمحاضر للشبيبة المارونية، وألقيت آنذاك محاضرة تحت عنوان "الهوية المارونية في مجتمع متعدد الثقافات".

ولفت، في حديث صحافي، إلى أنّ "هذا العام كانت لدي لقاءات مهمة على الصعيد الروحي، حيث ترأست احتفال الجمعة العظيمة في حضور كبار الشخصيات الأسترالية وحشد ضخم من المؤمنين تجاوز الـ20 ألف شخص. وشددت في كلمتي على أن العالم اليوم، هو فريسة منطق الموت وثقافة القتل، ولا شيء ينقذه من ديناميكية تحطيم الذات هذه سوى جنون الصليب".

وركّز الأب حبيقة على أنّه "لذلك ليس هناك من خشبة خلاص سوى جنون الصليب المتجسد في حب الآخر، والتضحية بالذات من أجل إسعاده والغفران لمبغضينا وكسر حلقة العنف، لإنقاذ البشرية من مسارها الانتحاري، لأن منطق السعي إلى إذلال الآخر والهيمنة عليه وتهميشه، حوّل التاريخ إلى جلجلة مستمرة تتوالد من ذاتها في حضن المآسي والمصائب".

وذكر أنّ "إلى ذلك، كان لي أيضا نشاطات متعددة، من ضمنها إطلاق احتفالات اليوبيل الذهبي لكنيسة مار شربل، حيث احتفل بالقداس الاول ليلة عيد الميلاد 1974 الأب بولس زيادة مؤسس رسالتنا في استراليا. ومذذاك الوقت، راحت رسالتنا تتوسع وتتجذر في دير للرهبان، ومعهد مار شربل للتلامذة من مرحلة الحضانة إلى الصفوف الثانوية، ومؤخرا بيت الراحة للمسنين".

كما أفاد بأنّ "مسؤولين عديدين وجماهير رهبانية تناوبت على إدارة هذه المؤسسات وأعلت من شأنها بشكل مضطرد". وعن الانطباع الذي يعود به عن دور الرسالة الرهبانية في شكل خاص ودور الجالية اللبنانية في شكل عام، قال: "في الواقع، إن ما رأيته هنا يلقي بك في حضن الذهول. رأيت كنيسة مارونية طافحة بالقوة الروحية والزخم المؤسساتي، متجذرة ومتجددة"، مبيّنًا "أنّني لم أغال البتة عندما قلت إنهم يقيمون في أستراليا ويعيشون في لبنان. علما أنني قمت بزيارة أغلبية جالياتنا في العالم، كرئيس للجامعة ومحاضر. بدون أي مبالغة، لم أر مثيلا لشعبنا في أستراليا".

وأوضح حبيقة أنّ "بالنسبة للجالية اللبنانية، أعتقد أن الفسيفساء اللبنانية انتقلت إلى أستراليا، واستوطنت هذه الجزيرة الضخمة من جنوب الكرة الأرضية، وخلعت على التنوع الأسترالي حلة خاصة. وما يهمني أن أذكره هنا هو أن الدولة الأسترالية تساهم ماديا ومعنويا في الحفاظ على الذاتيات الآتية من أصقاع متنوعة ومختلفة من العالم، فهي تحضن هذا التنوع الثقافي والديني وتخصبه في مخططات تنموية متعددة. فهي تحافظ على المبدأ الفلسفي القائل: عليك أن تكون ذاتك، لكي تكون مع الآخرين".

وأضاف: "اللبنانيون المقيمون في أستراليا عرفوا كيف يحافظون على ذاتيتهم المشرقية وأبقوا شعلة الحس اللبناني متوقدة، وانخرطوا في المجتمع الأسترالي التعددي. لذا نلاحظ باندهاش قوي أن أستراليا الأبعد جغرافيا عن لبنان هي الأقرب حياتيا إليه. من هنا أهمية التنوع والمحافظة عليه".

واعتبر أنّ "التنوع أساس الوجود، وخارج التنوع موكب جنازة الحياة. والجدير بالإضاءة عليه هنا هو أن جاليتنا في أستراليا تختزن طاقات ضخمة في مجالات عديدة. الكثير من الأستراليين اللبنانيين يوظفون في لبنان، ويساهمون في تمويل مشاريع تنموية ومعمارية واجتماعية. وهم يأتون مرارا وتكرارا إلى وطنهم الأم".

وأشار حبيقة إلى أنّ "بالنسبة إلى إحضار نسخة طبق الأصل لنعش مار شربل إلى دير مار شربل في سيدني في 8 أيار المقبل، أقل ما يقال في هذا الموعد أنه سيكون حدثا كبيرا للجالية اللبنانية في أستراليا، إذ ستفتخر بأن يكون لديها مزار لقديس عنايا على درجة عالية من الأهمية الروحية. لا نغالي البتة في قولنا إن القديس مار شربل هو القديس العجائبي الأول في الكنيسة الكاثوليكية الجامعة، وأينما تذهب في العالم فإنك تجد كنيسة أو مزارا لتكريم قديس لبنان".

ورأى أنّ "في نسكه البطولي، ذوّب مار شربل ذاته في الذات الإلهية، فأصبح موجودا في أي مكان مع الذات الإلهية. ما يجب ذكره هنا هو أن النجار الذي نفذ نعش مار شربل في مزار عنايا، هو نفسه الذي نفذ النسخة الثانية، ومن الخشب الوردي عينه الذي بقي من النعش الأول".

وكشف أنّ "في هذا النعش، سيوضع تمثال لمار شربل من السيليكون مرتديا إحدى العباءات التي كانت على جثمانه عندما كان يرشح دما وماء في الخمسينيات، ورأسه مستلقيا على مخدة من الخشب. إن صدر هذا التمثال سيستضيف ذخيرة مقدسة لا تقدر بثمن، ألا وهي قطعة من عظام مار شربل"، لافتًا إلى أنّه "سيتم التطواف به في ضواحي سيدني وسط حشود ضخمة، برئاسة المطران أنطوان شربل طربيه، ومشاركة رئيس دير مار مارون عنايا حيث ضريح القديس شربل الأباتي طنوس نعمة، ورئيس دير مار شربل في سيدني الأب أسعد لحود".

وفي موضوع الفراغ الرئاسي، ركّز حبيقة على "أنّني قمت بدراسات متنوعة وعلمية حول هذا الموضوع، فتبين لي أن المشرع اللبناني لم يخطر على باله أبدا أنه سيأتي يوم ويحرف فيه فهم نصه الدستوري إلى هذه الدرجة المضحكة والمبكية. في جميع بلدان العالم، يمنع منعا باتا على النائب أن يغيب عن أي جلسة في المجلس النيابي، أكانت تشريعية أم في اللجان النيابية، إلا لأسباب قاهرة، وعليه ان يبعث بكتاب يحد، فيه سبب الغياب لكي لا يتعرض للعقوبات".

وتساءل: "كيف أصبح في لبنان غياب النائب عن المجلس النيابي حقا دستوريا؟ كيف يحق للنائب ألا يمثل من انتخبه في أعمال المجلس النيابي العادية؟ وكم بالأحرى عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، ويصبح المجلس النيابي منعقدا حكما لانتخاب رئيس للدولة؟ قسم كبير من مآسي لبنان الحالية متأتية من هرطقات دستورية لا مثيل لها في أي بلد ديمقراطي. إن الهدف وراءها إنما هو ابتزاز مبرمج، يراد منه أن يصبح حضور النائب إلى قاعة مجلس النواب عنوانا للصفقة والتسوية، وليس عملية ديمقراطية حرة"، موضحًا أنّ "المشرع اللبناني لم يذكر في النص الدستوري أن حضور النائب إلزامي، لأن هذا الأمر بديهي وتلقائي ولا يناقش. في خلاصة الكلام، عندما نعود إلى الدستور نصا وروحا، تسقط عندها فورا مسألة الفراغ الرئاسي في لبنان".

وعن رأيه في الشلل في مؤسسات الدولة وما قد يهدد وجود لبنان ويدفع إلى تفككه، شدد على أن "لبنان هو وطن أزلي ومنيع على نوائب الدهر ومصائبه. وعلينا أن نميز بين الدولة اللبنانية والوطن اللبناني. الدولة عابرة ومتبدلة، وتدار بين حقبة وحقبة من رجال دولة يشهد لهمأو من مسؤولين غير كفوئين فاسدين ومفسدين، أوصلوا البلد إلى أسفل الجحيم. أما الوطن فهو صلب وذو بأس صديق الحياة والاستمرار. ومن يشكك في كلامي، فليلق بنظرة على تاريخ لبنان المديد والمتشعب".

وختم: "لقد كبا بلد الأرز تحت احتلالات متتالية، من الألفية الرابعة قبل المسيح حتى اليوم، ولم تتمكن اي قوة احتلالية من إلغاء لبنان. وكل الأزمات التي يعيشها اليوم بلدنا إنما هي أزمات غير وجودية، ومتأتية فقط من اختلال ظرفي في التوازنات بين الأركان الداخلية، من جهة، ومن معادلات إقليمية آنية، من جهة أخرى. فلبنان الرسالة صامد وثابت، وقدره الديمومة".