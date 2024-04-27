عاجل.. انفجار قوي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر فلسطينية، إنه سماع دوي إنفجار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل قليل.

وأضافت المصادر أنه قبل ساعات تواجد حشد كبير للدبابات والمدرعات الإسرائيلية على الحدود مع جنوب غزة.

وكان اللواء احتياط إسحاق بريك في جيش الاحتلال، صرح أنه على إسرائيل إعلان انتهاء الحرب في غزة ، مؤكدا: لقد أخرجنا قواتنا من هناك، ولا توجد أي قوة يمكنها أن تدمرهم نهائيا، واجتياح رفح لن يساعدنا ، لقد خسرنا.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

الجيش الأمريكي يخسر 3 طائرات مسيرة بقيمة 90 مليون دولار قبالة اليمن

في وقت سابق أعلن مسؤول عسكري أمريكي، عن تحطم طائرة مسيرة من طراز "أم كيو-9 ريبر" التابعة للجيش الأمريكي قبالة سواحل اليمن، بعدما أسقطتها جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وبحسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن المسؤول، فإن "أنصار الله" أسقطت طائرتين أخريين من طراز MQ-9 كلاهما قبالة سواحل اليمن، الأولى في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية في فبراير/شباط الماضيين.

وأضاف المسؤول أنه بذلك يرتفع مجموع المسيرات المستهدفة من هذا النوع إلى 3 طائرات، إذ تبلغ كلفة صناعة الواحدة منها حوالي 30 مليون دولار، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.

وتعد الطائرات بدون طيار التي تحلق قبالة سواحل اليمن وفوقها، جزءاً من جهود الجيش الأمريكي للمساعدة في الدفاع عن السفن التجارية والعسكرية ضد الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة "أنصار الله" اليمنية.

وتباطأت وتيرة الهجمات في الأسابيع الأخيرة، لكن الهجمات لا تزال مستمرة، حيث أطلق الحوثيون 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن في خليج عدن أمس الجمعة.



