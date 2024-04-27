المُشدد 3 سنوات لشقيقين لإتجارهما في الهيروين بالشرقية



محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

قضت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم السبت، بمعاقبة شقيقان ضُبط بحوزتهما هيروين مُخدر بقصد الاتجار فيه وسلاح ناري للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، وذلك بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمة الأولى، والحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة في القضية التي تحمل رقم 2029 جنايات مركز شرطة الحسينية لسنة 2024.

صدر حكم المحكمة برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 1191 كلي شمال الزقازيق لسنة 2024، ليوم 7 فبراير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "أدهم ع أ ال" 30 سنة، وشقيقه "مجدي" 28 سنة - فلاحين ومقيمين في نطاق مركز شرطة الحسينية -، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيها.

أمر الإحالة أسند إلى المتهمين - اللذين تم ضبطهما نفاذًا لإذن النيابة العامة - تلبسهما بحيازة 34 كيسا لجوهر الهيروين المخدر وزنت 218 جرامًا، وذلك بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وطلقة لذات العيار للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة على النحو الوارد في التحقيقات.