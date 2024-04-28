وثق مقطع فيديو قيام مجموعة من ضباط شرطة ولاية أوهايو الأميركية، بالاعتداء على رجل من اصول افريقية حانة والضغط على عنقه حتى فقد الوعي ثم فارق الحياة في واقعة تعيد للأذهان قضية "جورج فلويد" التي وقعت قبل 4 سنوات.

كانت هذه تفاصيل خبر مقطع فيديو يوثق لحظة مقتل رجل أميركي من اصول افريقية على يد الشرطة في أوهايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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