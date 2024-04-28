الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن فوق الـ 65 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ مليون و90 ألفا و624 مواطنًا فوق الـ 65 سنة، ضمن برنامج «الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن» وذلك منذ انطلاق البرنامج، في الأول من شهر أكتوبر 2022.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ 65 سنة، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا في هذه المرحلة العمرية.

من جهتها، نوهت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض الدكتورة سعاد عبدالمجيد إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 860 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشارت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض إلى أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبي الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمي، وسوء التغذية (الأنيميا، السمنة)، بالإضافة إلى التقييم النفسي والتغذوي، فضلاً عن تقديم خدمات التثقيف الصحي والدعم النفسي لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعي بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها، مضيفة أنه يتم إحالة المرضى للمستشفيات لإجراء الفحوص الطبية المتقدمة، كما يحصل المريض على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسي، مع زيارتين سنويا.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرات الصحة العامة من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).