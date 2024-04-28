ميقاتي بحث مع وزير خارجية البحرين في العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في المنطقة

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، في العلاقات الثنائية بين لبنان والبحرين، والوضع في المنطقة وجدول أعمال القمة العربية المقبلة في البحرين".

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