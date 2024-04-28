رعايا الشويفات وبسابا وديرقوبل للروم الأرثوذكس احتفلوا باحد الشعانين

احتفلت رعايا الشويفات وبسابا وديرقوبل للروم الأرثوذكس بأحد الشعانين، حيث ترأس كاهن هذه الرعايا الأب الياس كرم القداديس ، وعاونه الشماس عمانوئيل المرّ، بمشاركة حشود كبيرة من المؤمنين، الذين حملوا، مع اولادهم أغصان الزيتون وسعف النخيل، ابتهاجًا بالمسيح الملك، الداخل إلى أورشليم.

وفي المناسبة، ركز الأب كرم في عظاته على أننا مدعوون لأن نبقى إلى جانب الرب يسوع في مسيرته الخلاصية، ولا نخونه كيهوذا، أو ننكره كبطرس، ولا نطالب بصلبه، إنما نتحلى بروح الوداعة التي عند الأطفال، حتى نستحق تذوّق طعم القيامة. وشدد كرم على أهمية المشاركة في الصلوات التي تقام طوال الأسبوع العظيم والفصح المقدّس، سائلين الرب يسوع أن يرسل سلامه لوطننا، ولهذا الشرق المعذّب، ولا سيما في فلسطين.

وفي ختام القداديس، طاف المؤمنون في ساحات الكنائس وحولها، وكانت مناسبة التقى بها أبناء هذه الرعايا مع بعضهم، وتبادلوا المعايدة.