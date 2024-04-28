بالصور: اتساع رقعة الاحتجاجات على حرب غزة في الجامعات الأمريكية

القاهرة - كتب محمد نسيم - تحصن الطلاب في جامعة كولومبيا في نيويورك، الذين ألهموا المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين واحتجاجا على حرب غزة ، في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، في مخيمهم لليوم العاشر اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، بينما يتصارع الإداريون والشرطة في الجامعات من كاليفورنيا إلى ماساتشوستس حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات التي شهدت مواجهات مع الشرطة ومئات الاعتقالات.

ويتفاوض المسؤولون في كولومبيا وبعض المدارس الأخرى مع الطلاب المتظاهرين، الذين رفضوا توجهات الشرطة وضاعفوا احتجاجاتهم. وسرعان ما لجأت مدارس أخرى إلى قمع المظاهرات قبل أن تتمكن من السيطرة.





ومع تصاعد عدد الشهداء المدنيين في الحرب على غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، يطالب المتظاهرون في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة المدارس بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي يقولون إنها تساعد في الحرب. ويقول بعض الطلاب اليهود إن الاحتجاجات "انحرفت إلى معاداة السامية" وجعلتهم خائفين من دخول الحرم الجامعي، مما أدى جزئيًا إلى دعوات لتدخل الشرطة.

وبعد نصب خيمة في جامعة إنديانا بلومنجتون، أمس، اقتحمت الشرطة بالدروع والهراوات صفوف المتظاهرين واعتقلت 33. وبعد ساعات في جامعة كونيتيكت، مزقت الشرطة الخيام واعتقلت شخصًا واحدًا.

وفي جامعة ولاية أوهايو، اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين بعد ساعات فقط من تجمعهم مساء أمس. وقال المتحدث باسم الجامعة، بنجامين جونسون، إن أولئك الذين رفضوا المغادرة بعد التحذيرات تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير، مستشهدا بالقواعد التي تحظر الأحداث الليلية.

ويتصاعد التوتر مع اقتراب احتفالات التخرج في شهر أيار/مايو، مما يزيد الضغط على المدارس لإخلاء المظاهرات. وفي كولومبيا، أقام المتظاهرون بتحدٍ مخيمًا من الخيام حيث من المقرر أن يتخرج الكثيرون أمام عائلاتهم في غضون أسابيع قليلة.

وقال مسؤولون في جامعة كولومبيا إن المفاوضات أظهرت تقدماً مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المدرسة في وقت مبكر من اليوم للتوصل إلى اتفاق بشأن تفكيك المخيم. ومع ذلك، كانت هناك حافلتان للشرطة متوقفتين في مكان قريب، وكان هناك تواجد ملحوظ لقوات الأمن الخاصة والشرطة عند مداخل الحرم الجامعي.

وبعد منتصف الليل بقليل، وزعت مجموعة من نحو ثلاثين متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين لافتات وبدأوا في الهتاف خارج بوابات جامعة كولومبيا المغلقة. ثم ابتعدوا بينما تجمع ما لا يقل عن 40 ضابط شرطة في مكان قريب.

وتجري جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، "هومبولت"، مفاوضات مع الطلاب المحاصرين داخل مبنى الحرم الجامعي منذ يوم الاثنين، رافضة محاولة الشرطة إخراجهم. والتقى أعضاء هيئة التدريس مع المتظاهرين، أمس، لمحاولة التفاوض على حل حيث يظل الحرم الجامعي مغلقًا على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واقترح عميد الكلية، جيف كرين، خلال اللقاء أن تقوم الجامعة بتشكيل لجنة تضم طلابا للتعمق في استثمارات الكلية. واقترح كرين أيضًا أن يواصل أعضاء هيئة التدريس والطلاب الاجتماع كل 24 ساعة للحفاظ على خط اتصال مفتوح. ولم يعلن الجانبان بعد عن اتفاق.

وطالب مجلس أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة رئيس الجامعة بالاستقالة في تصويت بحجب الثقة، أمس، بعد قرار استدعاء الشرطة لإخراج الطلاب المتحصنين يوم الاثنين.

وعلى الطرف الآخر من الولاية، ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا حفل تخرج المدرسة، في 10 أيار/مايو. وجاء هذا الإعلان بعد يوم من اعتقال أكثر من 90 متظاهرًا في الحرم الجامعي. وقالت الجامعة إنها ستظل تستضيف العشرات من فعاليات التخرج، بما في ذلك جميع احتفالات التخرج الفردية التقليدية.

وكانت التوترات مرتفعة بالفعل بعد أن ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا خطاب التخرج الذي كان من المقرر أن يلقيه طالب متفوق مؤيد للفلسطينيين في المدرسة، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وفي كلية مدينة نيويورك انطلق، أمس، مئات الطلاب الذين تجمعوا في الحديقة أسفل المباني القوطية الشهيرة في حرم "هارلم" الجامعي في الهتافات بعد انسحاب فرقة صغيرة من ضباط الشرطة من مكان الحادث. وفي أحد أركان الساحة، تم إجراء "تدريب أمني" بين الطلاب.

وفي أماكن أخرى من المدينة، أمضى نحو عشرة متظاهرين الليل في خيام وأكياس نوم داخل مبنى في معهد الأزياء للتكنولوجيا. وأغلق متحف المعهد، الواقع في المبنى الذي أقام فيه المتظاهرون، اليوم.

وبقي المتظاهرون أيضًا طوال الليل في المخيم بجامعة جورج واشنطن، وفقًا لمحطات الأخبار المحلية. وفي بيان بعد الموعد النهائي للتفرق، مساء أمس، قالت الجامعة في واشنطن إن الاعتصام ينتهك سياسات الجامعة، وإن الإدارة والشرطة تعملان على كيفية معالجة الوضع.

وفي كلية إيمرسون في بوسطن، تم القبض على 108 أشخاص في أحد المعسكرات بحلول وقت مبكر من أمس. ويظهر مقطع فيديو الشرطة تحذر الطلاب أولاً في أحد الأزقة بالمغادرة، وربط الطلاب أذرعهم لمقاومة الضباط الذين تحركوا بقوة وسط الحشد وألقوا بعض المتظاهرين على الأرض.

وكان حرم جامعة تكساس في أوستن أكثر هدوءا، أمس، بعد سجن 57 شخصًا واتهامهم بالتعدي الجنائي في اليوم السابق، عندما قامت قوات الدولة التي كانت ترتدي معدات مكافحة الشغب وعلى ظهور الخيل بتجريف المتظاهرين. وقام مسؤولو الجامعة بسحب الحواجز وسمحوا للمتظاهرين بالدخول إلى الساحة الرئيسية أسفل برج الساعة الشهير بالمدرسة.

وفي جامعة إيموري في أتلانتا، اقتحمت الشرطة المحلية وشرطة الولاية لتفكيك أحد المعسكرات. وكان بعض الضباط يحملون أسلحة نصف آلية، ويظهر مقطع فيديو الضباط يستخدمون مسدس الصعق على أحد المتظاهرين بعدما قاموا بتثبيته على الأرض. وقالت الجامعة في وقت متأخر إنه تم إلقاء أشياء على الضباط وقاموا باستخدام “المهيجات الكيميائية” كإجراء للسيطرة على الحشود.

وأظهرت سجلات السجن أن 22 شخصًا اعتقلتهم شرطة إيموري متهمون بالسلوك غير المنضبط. وقالت إيموري إنه تم إخطارها باعتقال 28 شخصًا، من بينهم 20 عضوًا في مجتمع الجامعة، وتم إطلاق سراح بعضهم.

ومنذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل و حماس ، أطلقت وزارة التعليم الأمريكية تحقيقات بشأن الحقوق المدنية في عشرات الجامعات والمدارس ردًا على شكاوى تتعلق بمعاداة السامية أو الإسلاموفوبيا. ومن بين الكليات الخاضعة للتحقيق العديد من الكليات التي تواجه احتجاجات، بما في ذلك جامعة هارفارد وكولومبيا.

المصدر : وكالات