قبل امتحانات نهاية العام.. المدارس تواصل تقييم الطلاب في المواد غير المضافة (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

واصلت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في تقييم الطلاب في المواد غير المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات والمهام الأدائية لتلاميذ المرحلة الابتدائية.

وبحسب المدراس، فإنه من المقرر أن تنتهى كافة المدارس من هذه التقييمات خلال الأسبوع الجاري قبل انطلاق امتحانات نهاية العام فى المواد الدراسية الأساسية الأسبوع المقبل، وقبل الدخول فى الإجازات الرسمية نهاية الأسبوع الجارى وبداية الأسبوع المقبل.

وخاطبت الإدارة المركزية للتعليم العام، الإدارة العامة للتعليم الثانوى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية بشأن المواعيد المقررة لامتحانات النقل والشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2024.

وأوضحت أنه في ضوء الاستفسارات التي وردت في هذا الشأن ، تقرر بدء امتحانات النقل والشهادات الإعدادية يوم 8 مايو 2024 ، وتنتهي فى 23 مايو 2024 ، ويراعى عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين خلال أيام 4 و5 و6 و7 مايو القادم.