الأونروا تستهجن حصول الفرد من النازحين بغزة على لتر من الماء يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

استهجنت وكالة أممية اليوم الأحد حصول النازحين الفلسطينيين على لتر واحد من الماء للفرد كحصة يومية بدلا من 15 لتر وهو الحد الأدنى للإنسان الطبيعي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان لها وصل نسخة منه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "النازحين في غزة لا يحصلون إلا على لتر واحد من الماء يوميا وهذا يزيد من أعبائهم اليومية التي تزداد سوءا مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأضافت الأونروا في بيانها "ما الذي يتعين تحمله أكثر؟ الموت والجوع والمرض والنزوح، والآن العيش في مبانٍ تشبه الدفيئات تحت حرارة حارقة".

ونوه البيان إلى أن الأونروا تلقت أنباء تفيد بوفاة طفلين على الأقل بسبب موجة الحر في القطاع، لافتا إلى أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.