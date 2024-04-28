غزة .. الحرب تستمر مع المفاوضات واحتجاجات الطلاب

استمرت دعوات المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، وحث مسؤول قطري كبير كلا من إسرائيل وحماس على إظهار «المزيد من الالتزام والجدية» في مفاوضات وقف إطلاق النار في مقابلات مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، مع تزايد الضغوط على الجانبين للتحرك نحو اتفاق من شأنه أن يجلب فترة راحة محتملة للحرب المستمرة منذ ما يقرب من 7 أشهر في غزة.

في حين تتمسك إسرائيل بتعهداتها بغزو مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على الرغم من القلق العالمي بشأن مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتمون هناك، مع ازدياد الاحتجاجات الطلابية التي ترفض العدوان الإسرائيلي في الجامعات خاصة بعد اعتقال أكثر من 100 متظاهر في جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي.

وسطاء الحرب

وفي الوقت الذي يتبادل فيه الجانبان المقترحات حول اتفاق وقف إطلاق النار، سعى وسطاء الحرب للحصول على اتفاقات وهدن لوقف القتال وإلى جانب الولايات المتحدة ومصر، لعبت قطر دورًا فعالًا في المساعدة في التفاوض على وقف قصير للقتال في نوفمبر، والذي أدى إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن.

وعقد الجانبان جولات عديدة من المفاوضات منذ ذلك الحين، ولم تسفر أي منها عن هدنة إضافية. وفي علامة على إحباطها، قالت قطر في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعيد تقييم دورها كوسيط.

وفي المقابلات، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن خيبة أمله في كل من إسرائيل وحماس، قائلًا إن كل جانب اتخذ قراراته بناءً على المصالح السياسية وليس مع مراعاة مصلحة المدنيين.

ولم يكشف عن تفاصيل الوضع الحالي للمحادثات، باستثناء القول إنها «توقفت فعليًا»، مع «تمسك الجانبين بمواقفهما».

احتجاجات الطلاب

ويطالب الطلاب الجامعات بفصل نفسها عن أي شركات تعمل على تطوير الجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة - وفي بعض الحالات عن إسرائيل نفسها.

وقد تم تنظيم الاحتجاجات في العديد من الجامعات من قبل تحالفات من المجموعات الطلابية. وتعمل المجموعات بشكل مستقل إلى حد كبير، على الرغم من أن الطلاب يقولون إنهم يستلهمون أفكارهم من أقرانهم في جامعات أخرى.

نظرة على الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات في الأيام الأخيرة:

كولومبيا

أقام متظاهرون من الطلاب المؤيدين للفلسطينيين مخيمًا في جامعة آيفي ليج في نيويورك الأسبوع الماضي. وحاولت الشرطة إخلاء المخيم لأول مرة في 18 أبريل، عندما اعتقلت أكثر من 100 متظاهر. لكن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسية، حيث ألهمت الطلاب في جميع أنحاء البلاد وحفزت المتظاهرين في كولومبيا على إعادة تجميع صفوفهم.

نورث إيسترن

وقالت شرطة ولاية ماساتشوستس إن نحو 102 متظاهر اعتقلوا وسيتم توجيه تهم لهم بالتعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط. وقال المتظاهرون إنهم مُنحوا حوالي 15 دقيقة للتفرق قبل إلقاء القبض عليهم.

وبينما كان العمال يزيلون الخيام ويجمعون الأنقاض من المخيم، هتف عشرات الأشخاص على الجانب الآخر من المخيم: «دعوا الأطفال يذهبون»، وشعارات مناهضة للحرب في غزة.

جنوب كاليفورنيا

وذكرت جامعة جنوب كاليفورنيا أنها أغلقت حرمها الجامعي مؤقتًا أمام غير المقيمين، دون تقديم تفاصيل عن الإغلاق أو إجراءات التنفيذ المحتملة.

وقال جويل كوران، نائب الرئيس الأول للاتصالات، في بيان، إن ممتلكات جامعة جنوب كاليفورنيا تعرضت للتخريب من قبل أعضاء مجموعة «واصلت التخييم بشكل غير قانوني في الحرم الجامعي لدينا».

وأدانت الرئيسة كارول فولت في بيان الاحتجاجات، بينما ناشدت مجتمع الحرم الجامعي إيجاد أرضية مشتركة وطرق لدعم بعضهم البعض.

ولاية أوهايو

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين في جامعة ولاية أوهايو في كولومبوس، بعد ساعات فقط من تجمعهم مساء الخميس. وقال المتحدث باسم الجامعة بنجامين جونسون، إن أولئك الذين رفضوا المغادرة بعد التحذيرات تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم جنائية بالتعدي على ممتلكات الغير، مستشهدًا بالقواعد التي تحظر الأحداث الليلية. ومن بين 36 شخصًا تم اعتقالهم، قال جونسون يوم الجمعة إن 16 منهم طلاب و20 لا ينتمون إلى الجامعة.

جورج واشنطن

أقام حوالي 50 طالبًا في جامعة جورج واشنطن في واشنطن العاصمة، خيمة في ساحة الجامعة يوم الخميس. وفي وقت لاحق من اليوم، نظمت مجموعة من طلاب وأساتذة جامعة جورج تاون إضرابًا احتجاجيًا خاصًا بهم، وساروا إلى حرم جامعة جورج واشنطن للانضمام إليهم. ويطالب المتظاهرون بسحب الجامعة من إسرائيل ورفع الإيقاف عن مجموعة طلابية بارزة مؤيدة للفلسطينيين.

ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، هومبولت

مدد مسؤولو الجامعة إغلاق الحرم الجامعي حتى 10 مايو – نهاية الفصل الدراسي – قائلين إن التدريس سيظل عن بعد، بعد أن استخدم المتظاهرون في الجامعة في شمال كاليفورنيا الأثاث والخيام والسلاسل وأربطة الإغلاق عند مداخل الحرم الجامعي والجامعات - المبنى الاداري - ومن المقرر البدء في 11 مايو.

نيويورك

وتضخم المعسكر الذي أقامه الطلاب في جامعة نيويورك ليضم مئات المتظاهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقالت الشرطة يوم الأربعاء إنه تم اعتقال 133 متظاهرًا. قالوا إنه تم إطلاق سراحهم جميعًا بموجب أوامر استدعاء للمثول أمام المحكمة بتهم السلوك غير المنضبط. ومن المقرر البدء في 15 مايو.

إيموري

في جامعة إيموري في أتلانتا، حيث قامت شرطة أتلانتا وقوات ولاية جورجيا بتفكيك معسكر في ساحة المدرسة الرباعية، قال رئيس المدرسة يوم الجمعة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن بعض مقاطع الفيديو التي تظهر اشتباكًا بين الشرطة والأشخاص في الحرم الجامعي «صادمة». وأنه «مرعوب من أن أعضاء مجتمعنا اضطروا إلى تجربة مثل هذه التفاعلات ومشاهدتها».

نورث وسترن

غيرت جامعة نورث وسترن قواعد سلوك الطلاب صباح الخميس لحظر إقامة الخيام في حرمها الجامعي بضواحي شيكاغو، بينما أقام الناشطون الطلابي معسكرًا.

وأصدر رئيس الجامعة مايكل شيل بريدًا إلكترونيًا يقول فيه إن الجامعة أصدرت «ملحقًا مؤقتًا» لقانون الطلاب الخاص بها لمنع الخيام، من بين أمور أخرى، وحذر من الإجراءات التأديبية بما في ذلك التعليق والطرد والتهم الجنائية.

معهد الموضة للتكنولوجيا

وأقام بضع عشرات من المتظاهرين الخيام واحتلوا مبنى يوم الخميس في معهد الأزياء للتكنولوجيا، وهو جزء من نظام جامعة ولاية نيويورك العامة. جلس المتظاهرون على الأرض أو تجولوا حولهم، وكان العديد منهم يرتدون أقنعة الوجه والكوفيات. وحمل متظاهرون آخرون خارج المبنى لافتات وأعلامًا فلسطينية. ورفضوا التحدث إلى أحد الصحفيين. وقضى نحو عشرة متظاهرين الليل في خيام وأكياس نوم داخل مبنى الحرم الجامعي.

وتبعتها جامعة إنديانا بلومنجتون وجامعة بنسلفانيا وجامعة فلوريدا وجامعة ولاية أريزونا.