الرئيس الأرجنتيني: لم نفكر في إغلاق الجامعات العامة

ياسر رشاد - القاهرة -

أكّد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أنّه لا ينوي إغلاق الجامعات العامّة، بعد خمسة أيّام على خروج أكبر تظاهرة للقطاع التعليمي ضدّ سياسة التقشّف التي تنتهجها حكومته.



وقال ميلي لقناة "إل إن " التلفزيونيّة "لم نفكّر أبدا في إغلاق الجامعات العامّة، ولم نفكّر أبدا في وقف تمويلها".

وأضاف "خصومنا اخترعوا كذبة ويهاجموننا على أساس هذه الكذبة".

وتابع "بما أنّ من يدفعون الضرائب يموّلون الجامعات العامّة، فإنّنا نُطالب بإجراء عمليات تدقيق. لم تُجرَ عملية تدقيق منذ عشر سنوات. من ذا الذي لا يريد مراجعة الإنفاق؟ إنّه اللصّ".