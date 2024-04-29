أوكلاهوما.. الأعاصير دمرت المنازل والمباني وقتلت اربعة أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - أعاصير أوكلاهوما .. بدأت عدة مناطق في أوكلاهوما عمليات التنظيف اليوم الاثنين بعد أن دمرت الأعاصير المنازل والمباني وقتلت أربعة أشخاص، من بينهم طفل رضيع، مما أدى إلى اتساع نطاق التدمير للطقس القاسي في وسط الولايات المتحدة.

ووفق لوكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس"، قال مسؤولون بالولاية إن العواصف التي بدأت في وقت متأخر من يوم السبت في أوكلاهوما أدت إلى إصابة ما لا يقل عن 100 شخص وألحقت أضرارًا بمستشفى ريفي وجرفت الطرق وقطعت الكهرباء عن أكثر من 40 ألف عميل.

كما تسببت الأعاصير التي وقعت يوم الجمعة في ولايتي أيوا ونبراسكا في دمار واسع النطاق وتسببت في وفاة شخص.

وكان الدمار واسع النطاق في سولفور، وهي بلدة يسكنها حوالي 5000 شخص جنوب مدينة أوكلاهوما، حيث دمر الإعصار العديد من المباني في وسط المدينة، وقلب السيارات والحافلات وحطم أسطح المنازل عبر دائرة نصف قطرها 15 مبنى.

وقال حاكم ولاية أوكلاهوما، كيفن ستيت، خلال زيارة إلى البلدة المتضررة بشدة: "لا يمكنك تصديق الدمار..يبدو أن كل الأعمال التجارية في وسط المدينة قد تم تدميرها، ونحو 30 شخصا أصيبوا في كبريت".. وفق لما نقلته “أسوشيتد برس”.

كما قالت السلطات في أوكلاهوما إن الإعصار في كبريت بدأ في حديقة بالمدينة قبل أن يجتاح وسط المدينة، ويقلب السيارات ويمزق الأسطح والجدران من المباني المبنية من الطوب، وتحطمت النوافذ والأبواب من الهياكل التي ظلت قائمة.

وأفادت المستشفيات في جميع أنحاء الولاية عن إصابة نحو 100 شخص، من بينهم أشخاص على ما يبدو أصيبوا بجروح أو أصيبوا بالحطام، وفقًا لإدارة الطوارئ في أوكلاهوما.

وقال مايك دوكري، مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة هيوز، لمحطة كوكو التلفزيونية في أوكلاهوما، إن رضيعا كان من بين القتلى.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى ستيت يوم الأحد وعرض الدعم الكامل للحكومة الفيدرالية.

وفي أقصى الشمال، أدى إعصار بالقرب من بلدة هولدنفيل إلى مقتل شخصين وإلحاق أضرار أو تدمير أكثر من عشرة منازل، وفقًا لخدمة الطوارئ الطبية في مقاطعة هيوز، وقال مسؤولون بالولاية إن شخصا آخر قتل على طول الطريق السريع 35 بالقرب من مدينة ماريتا بجنوب أوكلاهوما.

كما تسببت الأمطار الغزيرة التي اجتاحت أوكلاهوما مع الأعاصير في حدوث فيضانات خطيرة، أدت لارتفاع منسوب البحيرة هناك مما تسبب في إغلاق منطقة تشيكاسو الترفيهية الوطنية، حيث دمرت العواصف جسرًا للمشاة.

ودمر إعصار أخر ضرب ضواحي أوماها بولاية نبراسكا منازل وشركات يوم السبت أثناء تحركه لأميال عبر الأراضي الزراعية وتقسيماتها الفرعية، ثم ضرب بلدة في ولاية أيوا.