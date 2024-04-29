الترشيشي ناشد وزارة الزراعة القيام بالإجراءات اللازمة لمكافحة حشرة السونا

ناشد رئيس تجمع المزارعين والفلاحين ​ابراهيم الترشيشي وزارة الزراعة القيام بالإجراءات اللازمة لمكافحة حشرة السونا التي بدأت بغزو حقول القمح بشكل كبير ومخيف . ودعا الترشيشي وزارة الزراعة الاسراع باجراء المناقصة اللازمة للبدء برش المبيدات فوراً، مشيرا الى أن هذه الحشرة تتكاثر وتلحق أضراراً كبيرة بمحاصيل القمح، علماً أن السنة الماضية لم تقم وزارة الزراعة برش ومكافحة هذه الحشرة مما أدى إلى تكاثر هذه الحشرة بشكل مخيف وتلف نسبة كبيرة من المحاصيل.

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