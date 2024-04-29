أمير الكويت يزور القاهرة غدا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الديوان الأميري الكويت، رسميًا، عن توجه الشيخ مشعل الأحمد الصباح، على رأس وفد رسمي مرافق له، إلى القاهرة غدًا الثلاثاء.

وقال الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، إن الشيخ مشعل الأحمد الصباح يتوجه إلى القاهرة في زيارة، رفقة وفد رسمي، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية.

‏وتعد زيارة أمير الكويت إلى مصر الأولى منذ توليه الإمارة في ديسمبر الماضي ولكن زارها في 21 أكتوبر 2023 عندما كان وليا ممثلا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد ‏في قمة القاهرة للسلام كما زارها في 27 نوفمبر 2022 ممثلا للأمير في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والنسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

‏وفي الـ 17 من ديسمبر 2023، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي دولة الكويت حيث قدم واجب العزاء في وفاة الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد والتقى أمير البلاد الشيخ مشعل معربا عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في إكمال مسيرة التقدم بالبلاد.