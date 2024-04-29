شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة جودة التعليم: رفعنا شعار "لا لتستيف الأوراق" وعايزين الناس تفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة رفعت شعار "لا لتستيف الورق"، لنهي وتجنب هذه الثقافة تماما والنظر إلي الجودة الحقيقية للعملية التعليمية الأمر الذي يحتاج بدوره إلي تغيير المفاهيم أولا، وهو ما يتم العمل عليه حالياً .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا، بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وقال "عشماوي" إن الهيئة معترف بها دوليا في جميع المنتديات، فضلا عن التواصل التام مع كافة الهيئات المناظرة في دول العالم والشبكات المناظرة لذلك، مشيراً إلي أن رؤية الهيئة أنها شريكة مع كافة الجامعات و المؤسسات التعليمية والوزارات لتحقيق جودة العملية التعليمية.

وأضاف "عشماوي" أنه من أهداف الهيئة الهامة يتمثل في أعداد المؤسسات ونشر ثقافة الجودة قائلا: "عايزين الناس تفهم الجودة مش تحفظ الجودة، وهذا الأمر يقضي علي موضوع تستيف الاوراق".

في كلمتها أكدت "شاروبيم" أهمية التعليم كأمن قومى وركيزة أساسية فى بناء الوطن والمواطن مشيرة إلى أن المادتين 19 و21 من الدستور المصرى تنصان على ضرورة توفيره وفقا لمعايير الجودة الدولية "حتى يتحقق الأثر المرجو منه ولا يتحول إلى مجرد الحصول على شهادة ورقية وهذا ينطبق على كل الجامعات فى مصر.

وشددت "شاروبيم" على أهمية وجود آليات واضحة للتحقق من جودة التعليم بمراحله المختلفة، مشيرة إلى أن طلب المناقشة يركز على التعليم العالى بالتحديد وأهمية معايير الجودة العالمية فى توفير متطلبات التعليم الجامعى من عدة وجوه، أولهما التوحيد والمقارنة، وتحفيز التبادل الدولى إذ تساهم معايير الجودة العالمية فى تعزيز التعاون والتبادل الدولى بين الجامعات، وأخيرا ضمان توافق البرامج التعليم الجامعى مع متطلبات السوق المحلى والعالمي، موضحة أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أطلقت الاستراتيجية الوطنية الخاصة بها فى مارس 2023- والتى كانت محلًا للنقاش خلال دور الانعقاد العادى الثالث داخل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ وترتكز على مبادئ سبعة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والتواصل والمشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية والريادة والابداع ؛ وتؤكد هذه المحاور والمبادئ على اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى.