محافظ القليوبية يتابع توريد القمح بصومعةغلال عرب العليقات- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، صومعة القمح بعرب العليقات بالخانكة لمُتابعة انتظام عملية توريد القمح من المزارعين.

وأوضح محافظ القليوبية، في بيان للمحافظة اليوم، أن إجمالي ما جرى حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة بلغ 20480 فدان قمح، وأن إجمالي ما جرى توريده حتى الآن بلغ 29.831.391 طن.

وأشار "الهجان"، إلى أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المُستهدف.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد، مُطالبًا جموع المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام، مجددًا التأكيد بأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.

وتابع "الهجان" آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المُشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول، ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين عنه حسب نسبة النقاوة، حيث أن أسعار التوريد هي: 2000 جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950 جنيه لأردب القمح 23 درجة، و1900 جنيه لأردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.