هجوم إسـ ـرائيلي على القاهرة بعد فيديو طريقة تدمير دبابة «ميركافا الإسرائيلية» أمام الرئيس السيسي

الشارقة - اميمة ياسر - شنت وسائل إعلام إسـ ـرائيلية هجوما حادا على مصر بعد نشر صور للرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد طلاب الأكاديمية العسكرية وفي الخلفية شرح لكيفية تدمير الدبابة الإسـ ـرائيلية "ميركافا".

وسلطت معظم وسائل الإعلام في إسـ ـرائيل الضوء على هذه الزيارة للرئيس المصري، وأعتبرته أنه بمثابة تهديد ضمني سافر لإسـ ـرائيل بعدم اجتـ ـياح مدينة رفح الفلسـ ـطينية.

واستعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التدريب الخاص للقوات المسلحة المصرية للتعرف على كيفية مواجهة الدبابات الحـ ـربية الإسـ ـرائيلية، بالإضافة إلى دراسة نقاط الضعف في أنظمة الدفاع للدبابة التي تعتبر فخر الصناعة الإسـ ـرائيلية.

وقال موقع " nziv" الإخباري الإسـ ـرائيلي، إن هذا التطور يأتي بعد تهديدات إسـ ـرائيلية باجتياح مدينة رفح الفلسـ ـطينية المتاخمة للحدود المصرية.