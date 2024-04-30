خارجية الإكوادور تقدمت بشكوى ضد المكسيك أمام محكمة العدل لانتهاكها التزامات دولية

أعلنت وزارة الخارجية الإكوادورية، أنّ الإكوادور تقدّمت بشكوى "أمام محكمة العدل الدولية، لانتهاك المكسيك سلسلة من الالتزامات الدولية، بسبب سلوك هذا البلد منذ 17 كانون الأول 2023"، حين لجأ نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي غلاس إلى السفارة المكسيكية في كيتو.

وكان قد تولى غلاس منصب نائب الرئيس بين 2013 و2017 في عهد الرئيس الاشتراكي رتفايل كورّيا (2007-2017)، وكانت المكسيك قد منحته حق اللجوء قبل أن يتم توقيفه، وهو يقبع حاليا في سجن شديد الحراسة في غواياكيل، جنوب غرب الإكوادور.

وقطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، بعد اقتحام الشرطة الإكوادورية سفارتها في كيتو، في وقت سابق هذا الشّهر، للقبض على غلاس الذي يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، في عملية دهم أثارت غضبا دوليا.

وعلى خلفية العملية تقدّمت المكسيك بشكوى ضد الإكوادور أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، تتّهمها فيها بانتهاك اتفاقية فيينا لعام 1961 والتي تنص على صون حرمة الممثليات الدبلوماسية.