الشرطة البريطانية أعلنت اعتقال شخص طعن عددًا من المارة وعنصرَين من الشرطة في لندن

أعلنت الشرطة البريطانية، عن اعتقال شخص طعن عددًا من المارة وعنصرين من الشرطة شمال شرقي لندن.
وفي وقت سابق، أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، عن حادثة طعن أربعة أشخاص بالقرب من محطة مترو الأنفاق في شمال شرق لندن.
وقالت الشرطة البريطانية إنّه تم القبض على رجل، مضيفة: "يُرجى اتباع تعليمات ضباط الشرطة على الأرض".
وأظهرت اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي رجلًا يحمل منجلًا في لينغ كلوز، بالقرب من محطة مترو الأنفاق.
وذكرت هيئة النقل في لندن أنّ محطة مترو أنفاق هينو لندن أُغلقت بسبب تحقيقات الشرطة في المنطقة.
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