الأمم المتحدة: تدخل الشرطة "غير متناسب" ضد احتجاجات الجامعات الأميركية

أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها" حيال التدابير "غير المتناسبة" التي تتخذها الشرطة الأميركية لتفريق محتجين مؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات وفضّ خيم أقاموها، في بيان.
وأبدى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك "قلقه لكون بعض التحركات التي تقوم بها قوات حفظ النظام عبر عدد من الجامعات تبدو غير متناسبة في وطأتها".
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