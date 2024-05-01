كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، عن "جلسة مطوّلة" مع الوزير السابق الياس المر برفقة النائب السابق إميل رحمة. وعن الجلسة، قال وهاب في تصريح: "​سياسة​ ورئاسة وذكريات، وأبو الياس حاضر بطيفه".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب في "جلسة مطوّلة" مع المر ورحمة: سياسة ورئاسة وذكريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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