أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه "استنادًا الى القرار 28/2024 تاريخ 06/02/2024 تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2024، وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات، حدد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2024 – الدورة الأولى وفقًا لما يلي: – المرحلة الأولى: في التواريخ 24-25-26 حزيران 2024: -شهادة البكالوريا الفنية كل الاختصاصات - شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج) – المرحلة الثانية: في التواريخ 27-29/حزيران و1 تموز 2024: - شهادة الامتياز الفني - شهادة المشرف المهني – المرحلة الثالثة: في التواريخ 2-3-4 تموز 2024: - شهادة الاجازة الفنية

كانت هذه تفاصيل خبر تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.