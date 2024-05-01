سلام من الدوحة: نشكر قطر على اهتمامها بعودة لبنان سياسيًا واقتصاديًا إلى ما كان عليه قبل أزماته

شارك وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والوفد المرافق في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة القطرية الدوحة.

والتقى سلام لقاءات جانبية قبل وبعد الاجتماع على المستوى الوزاري مع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط ووزير اقتصاد الإمارات عبدالله بن طوق، وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وكيل وزارة خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لعُمان ناصر المعولي.

وفي دردشة مع الصحافيين، عبّر سلام عن تقديره وشكره لقطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على "جهودهم المستمرة والدائمة التي لا تملّ ولا تكلّ على جميع الجبهات، لا سيما متابعة القضية العربية الفلسطينية الاساس والجهود الجبارة لانهاء العدوان الصهيوني على شعبنا العربي وأهلنا في فلسطين، والخطر المحدق باهلنا في رفح من جهة، والاهتمام بعودة لبنان سياسيًا واقتصاديًا إلى ما كان عليه قبل ازماته المتتالية".

وسيستكمل الوزير سلام اجتماعاته في الدوحة غدًا مع عدد من القيادات القطرية والعربية.