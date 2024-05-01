السعودية: 100 مليون دولار لدعم صندوق "العيش والمعيشة" في 33 دولة

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم الأربعاء، مساهمة المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لدعم صندوق العيش والمعيشة، وهو أكبر مبادرة تنموية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط، تهدف إلى انتشال حالة الفقر في 33 بلدًا عضوًا في البنك الإسلامي للتنمية.

وقال مركز الملك سلمان في بيان إن "هذه المساهمة ستعزز الرعاية الصحية الأولية، والقضاء على الأمراض المعدية القابلة للوقاية، ودعم صغار المزارعين، والزراعة الريفية، وتحسين البنية التحتية الأساسية".

وكان مركز الملك سلمان أعلن أمس تقديم السعودية أكثر من 600 مليون دولار لحماية 370 مليون طفل سنويًا من مرض شلل الأطفال وانتشال الملايين من حالة الفقر في 33 دولة عضوًا في البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس الخيرية.