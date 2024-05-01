دماء داخل الحرم الجامعي.. أول تعليق رسمي بشأن تعدي طالب على زميلته في جامعة الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

أصدرت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا بشأن تعدي طالب في كلية الطب البشري على زميلته داخل الحرم الجامعي.

بيان جامعة الزقازيق جاء فيه: "إنه بالإشارة إلى حادث تعرض طالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب البشري للاعتداء من قبل أحد طلاب الفرقة الرابعة بنفس الكلية، فقد تبين أنه قد وقع حادث الاعتداء بساحة مستشفى جامعة الزقازيق من قِبل الطالب على الطالبة إلا أن أمن المستشفيات تدخل على وجه السرعة وأنقذ الطالبة".

وأشار البيان إلى حالة الطالبة المعتدى عليها: "هي بحالة جيدة ومستقرة ونتج عن الحادث جرح سطحى بالجانب الأيمن للبطن وجرح آخر باليد اليسرى، وقد تمت الإجراءات الطبية اللازمة ورتق الجروح، والطالبة في حالة مستقرة وكامل وعيها بغرفتها بمستشفيات جامعة الزقازيق وباشرت النيابة التحقيق".

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة بورود بلاغ من الأمن الإداري في جامعة الزقازيق، مفاده التحفظ على طالب في كلية الطب البشري لتعديه على زميلته بواسطة سلاح أبيض داخل الحرم الجامعي.

بالانتقال والفحص جرى ضبط الطالب المتهم، فيما بينت المعلومات الأولية أن الطالب المتهم زميل المجني عليها وكانت خلافات قد نشبت بينهما جراء رفضها محاولاته الارتباط بها.

تم نقل الطالبة المصابة فور الواقعة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، حيث تلقت الإسعافات اللازمة، فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.