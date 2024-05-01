"حراك المعلمين المتعاقدين": لانصاف طلاب الجنوب ولتكن الامتحانات من المحاور الأولى

تمنى "حراك المعلمين المتعاقدين" على وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، إنصاف طلاب الجنوب، لافتاً الى أن "في اللقاء مع حلبي، آثرنا وأولاً، وضع طلاب الجنوب، وقلنا إنهم لم يعيشوا فقط الفاقد التعليمي بل الفاقد النفسي، والفاقد الحضوري، غيابهم القسري عن المدرسة، وغياب المعلم الحاضر عبر الاونلاينً والغائب رسولاً".
وذكر الحراك، أنه "الحلبي وافقنا في أن نسبة الأهداف والكفايات التي وصلتهم لا تتجاوز 60% من نسبة كفايات وأهداف زملائهم".
وطالب الحراك الحلبي بأن "تكون الامتحانات الرسمية من المحاور الأولى مع إلغاء المحور الأخير في كل مادة أو في بعض المواد كالفلسفة وغيرها، ننصف طلاب الجنوب ومعهم طلاب لبنان. ونتمنى ذلك بأسرع وقت ممكن كي يتسنى لطلابنا الدرس وتعويض ما فاتهم".
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