عاجل.. كولومبيا تعلن قطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل عبرية، إن كولومبيا قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع إسرائيل .

وتظاهر طلاب جامعات كولومبيا، دعما لفلسطين وللمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل.

واتهم الطلاب في جامعة كولومبيا جامعتهم بالمشاركة في الإبادة الجماعية على غزة، واعتصم عدد من الطلبة واستخدامت الشرطة العنف لفضها .

وأعلنت جامعة كولومبيا: أنه تم اعتقال نحو 300 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في مداهمة للجامعة الأمريكية

وتتصاعدت التوترات في الجامعات الأمريكية منذ نحو أسبوعين، بعد مداهمة الشرطة الأمريكية لجامعة كولومبيا واعتقال نحو 300 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، وحاليا الأنظار موجهة إلى جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، حيث اندلعت اشتباكات بين مجموعتين من المتظاهرين، إحداهما مؤيدة للفلسطينيين وأخرى للإسرائيليين.