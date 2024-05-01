"النشرة": عائلة ابو حمدان أعادت فتح طريق عام شتورة وضهر البيدر

أفاد مراسل "النشرة" في زحلة، أنه "بعد مراجعات عدة مع عائلة ابو حمدان أُعيد فتح طريق عام شتورة وضهر البيدر".

ولفت المتحدث باسم العائلة فراس ابو حمدان، الى ان "توقيف كمال ابو حمدان هو توقيف ظالم، ونحن سنتتظر حتى الصباح وسنعاود قطع طريقي شتورة زحلة وترشيش زحلة عند مفرق التويتي اذا لم بتم الافراج عنه".

وفي وقت سابق، اعلنت عائلة ابو حمدان في البقاع، في بيان، بأنها "سكتت طويلا على الاجحاف بحقها والغبن والمظلومية، ولكن ان يصل الأمر بقاضي الى زج الاوادم في السجن بحجة عمل كسارات، والكل يعلم أن كل كسارات لبنان تعمل على عينك يا تاجر"، ولا من يتجرأ على مواجهتها الا في التوتيتي وتحديدا كمال ابو حمدان الرجل السبعيني الذي يراد له ان يكون كبش فداء لمارب خاصة عند قاضي يقول ان المسألة بينه وبين كمال شخصية".