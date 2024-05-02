مسؤول أمريكي: قد يبدأ الرصيف البحري الجمعة المقبلة العمل لنقل المساعدات لغزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال موقع "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبدأ الرصيف العسكري الأمريكي عملياته الجمعة المقبلة لنقل المساعدات لغزة.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن المساعدات قد تبدأ بالتدفق إلى الرصيف العسكري الأمريكي ثم لغزة السبت أو الأحد.

وكانت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صابرينا سينج قالت، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة هي التي ستدير مهمات الرصيف العائم على الأرض في غزة.

وأوضحت سنج أنه تم الانتهاء من تنفيذ 50% من أعمال إنشاء الرصيف البحري في غزة.