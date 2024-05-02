استشهاد ستة فلسطينيين في غارات إسرائيلية على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ستة فلسطينيين على الأقل في غارات للاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات بانتشال الطواقم الطبية لستة شهداء وجرحى بعد قصف منزل في منطقة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في وسط مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، كما جددت البوارج الحربية الإسرائيلية قصفها لشواطىء شمال قطاع غزة.