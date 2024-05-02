يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس والوفد المرافق. وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر بري ان "هذه اول مرة نلمس فيها جدية في ملف النازحين السوريين".

كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس القبرصي: هذه اول مرة نلمس فيها جدية في ملف النازحين السوريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.