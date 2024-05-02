شيخ العقل عرض مع خير الدين لشؤون الطائفة والتقى زوارا

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى الوزير السابق مروان خير الدين، شاكرا زيارته التكريمية الاخيرة لوالده رئيس "مؤسسة التراث الدرزي" رجل الاعمال الشيخ سليم خير الدين في دارته في بيروت. وتضمن اللقاء العديد من الأفكار المطروحة للنهوض بالطائفة ومؤسساتها، واستثمار أوقافها ورعاية الاسرة وتعزيز الثقافة التوحيدية وغيرها من المواضيع الوطنية والعامة.

وكان شيخ العقل التقى في دارته في شانيه، وفداً طالبيا من جامعة سيدة اللويزة بإشراف زياد فهد، في إطار زيارة ثقافية إلى منطقة الشوف، للاطلاع على التنوع والتعايش الديني والثقافي ضمن مادة ديانات العالم، حيث استمع الطلاب الى شرح تناول أبرز المعتقدات والمظاهر الثقافية والروحية لدى طائفة الموحدين الدروز، بالإضافة إلى دورها في تأكيد رسالة الأخوّة وأهمية التعايش مع الآخر واحترام الدين، الذي اعتبره ابي المنى "أساس بناء مستقبل واعد لكل المواطنين".

في سياق منفصل، أوفد ابي المنى عدداً من ممثليه للقاء وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع. وكانت مناسبة تم خلالها البحث في بعض الشؤون الثقافية، والدعوة التي وجهها وزير الثقافة لشيخ العقل لزيارة مدينة طرابلس، في إطار الفعاليات التي تقام في عاصمة الشمال، والتي تم إعلانها عاصمة الثقافة العربية للعام 2024.