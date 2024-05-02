جدل في إسرائيل بعد تعيين شلومي بيندر رئيسًا للاستخبارات العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - علق المحلل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "يوسي يهوشع"، على تعيين العميد شلومي بيندر رئيسًا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، قائلا : إنه من المستحيل تعيين العميد شلومي بيندر، كرئيس لأهم منصب في الجيش، دون تقديم تحقيق للجمهور يعفيه من المسؤولية عن الاستعدادات الأولية المتعلقة بالسابع من أكتوبر.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن هناك تحفظات حول تعيين "شلومي بيندر" رئيسًا لشعبة الاستخبارات العسكرية وهو الذي كان رئيسًا لقسم العمليات في السابع من أوكتوبر وفشله يكاد يكون بحجم فشل "أهارون هاليفا".

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر قرارا بتعيين 4 قيادات في الجيش

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، يوم الخميس، عن تعيينات جديدة في قيادة الجيش.

وأفاد هاغاري بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد وافق على تعيين الجنرال آفي بلوط قائدا لقيادة المنطقة الوسطى.

و مع استمرار الحرب في قطاع غزة، تم تعيين شلومي بندار رئيسا لشعبة الاستخبارات العسكرية.

و شملت قائمة التعيينات التي وافق عليها وزير الدفاع الإسرائيلي العميد ديفيد دادو بار خليفة رئيسًا لهيئة مكافحة الفساد، والعميد أفيعاد داغان رئيسًا لقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



بن غفير يطالب نتنياهو بإقالة غالانت

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إقالة غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي من منصبه، مؤكدا أنه "لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع".

و قال بن غفير عبر حسابه على منصة أكس: غالانت أحد قادة المفهوم وأحد أبرز المسؤولين عن فشل 7 أكتوبر، ليس لديه تفويض بالموافقة على تعيينات الجنرالات و تصميم هيئة الأركان العامة المقبلة لجيش الدفاع الإسرائيلي، قرر اليوم مع رئيس الأركان أن يُظهر أنه يطلق الصافرات على الجمهور بشكل كامل.

و أضاف بن غفير: لا علاقة لذلك بهوية الضباط المعينين، الذين قد يكون بعضهم جديرين جداً، ولكن بقرار غالانت ذاته الاستمرار وكأن الفشل الأكبر في تاريخ البلاد لم يحدث تحت مسؤوليته كوزير للدفاع.

و أكد: في ضوء ذلك أدعو رئيس الوزراء إلى إقالة غالانت من منصبه، فهو لا يصلح لمواصلة عمله كوزير للدفاع.



