عشرات الطلاب احتلوا قاعة في جامعة لوزان احتجاجاً على حرب غزة

أفادت وكالة أنباء "كيستون-ايه تي اس، بأن "حوالى مئة طالب مؤيدين للفلسطينيين، احتلوا قاعة في ردهة مبنى تابع لجامعة لوزان"، مطالبين بـ"مقاطعة أكاديمية للمؤسسات الإسرائيلية ووقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة".
واشار المنظمون في بيان، الى إنّ التحرّك "بتبع مثال التعبئة في الجامعات في كندا والولايات المتحدة وفرنسا".
وأضاف المشاركون في بيانهم أنّ "تحرّكنا عفوي وليس له قائد أو زعيم"، موضحين أنّ "الأشخاص الذين يحتلّون المبنى الجامعي يرفضون أن يكونوا متواطئين في الإبادة الجماعية الاستعمارية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".
ودعوا "الجميع إلى الانضمام إلينا"، كما دعوا "أعضاء الجامعات والكليات الأخرى إلى التعبئة أيضاً".
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