"سبوتنيك": الدفاعات السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي

أفاد المرصد السوري عن "انفجارات تدوي بمحيط العاصمة ‎السورية دمشق يرجح أنها ناجمة عن قصف ‎إسرائيلي". وأفادت وكالة "سبوتنيك" بأن "الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي".

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