بالصور.. أقباط أسيوط يؤدون قداس عيد القيامة داخل الكنائس والأديرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك آلاف الأقباط، مساء اليوم السبت، في قداس عيد القيامة المجيد داخل كنائس و إبراشيات وأديرة محافظة أسيوط.

وترأس الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، صلوات قداس عيد القيامة في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء عمتها الفرحة .

وفي كاتدرائية أم المحبة الإلهية للأقباط الكاثوليك، ترأس القداس الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، وجرى الاحتفال بتأدية الصلوات بحضور آباء كهنة الكنيسة والشمامسة، بالإضافة لحضور عدد محدود من المواطنين.

وكثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة بأسيوط، تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة المجيد.

ووجه اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة، بضرورة اليقظة وفحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الكنائس، والإخطار حال الاشتباه في أي سيارات أو دراجات نارية أو عربات الكنائس والأديرة، أو أجسام غريبة، داخل الحرم الآمن.

وشدد مدير الأمن على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفالات الدينية، وضمان سلامة المصلين وزائري الكنائس خلال الاحتفالات.