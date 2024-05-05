قوى الأمن: توقيف شخص سرق محفظة و"لابتوب" من داخل سيارة مواطن في فرن الشباك

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بتاريخ 2024-04-17، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على سرقة محفظته وجهاز حاسوب "Laptop" من داخل سيّارته، في محلّة ​فرن الشباك​"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت ​شعبة المعلومات​، في خلال ساعات معدودة، إلى معرفة هويّته، وهو: "ك. ط." (مواليد عام 1967، لبناني)".

وكشفت في بلاغ، إلى أنّ "بالتّاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده داخل أحد المحلّات التّجاريّة في محلّة ​برج حمود​، حيث عملت على توقيفه، أثناء محاولته بيع جهاز الحاسوب المسروق، الّذي تمّ ضبطه ومحفظة المدّعي وبداخلها بطاقات ومستندات الأخير ومبلغ مالي؛ إضافةً إلى ضبط أدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة"، مشيرةً إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّ الموقوف، وأودع والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".