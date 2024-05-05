شرطة لوس انجليس: لم نحتجز أحدا خلال إخلاء مخيم جامعة جنوب كاليفورنيا

ذكرت شرطة لوس انجليس إنها لم تُلق القبض على أحد عندما أخلت اليوم الأحد مخيما لمحتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا، في أعقاب اعتقالات واضطرابات في الجامعات بأنحاء الولايات المتحدة بسبب الحرب الإسرائيلية في غزة. وتأهبت جامعات أخرى، تنظم اليوم حفلات تخرج، لمواجهة مزيد من الاحتجاجات بعد إلقاء الشرطة القبض على عشرات أمس.

واوضحت الشرطة إنه بعد أن طلبت جامعة جنوب كاليفورنيا المساعدة، اقتحمت القوات المخيم في الخامسة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش) وبدأت في إزالة الخيام بينما غادر الطلاب المكان في هدوء.

وبرزت الاحتجاجات داخل الجامعات كنقطة اشتعال سياسية جديدة هذا العام الذي يشهد إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية. وألقت الشرطة القبض على ما يزيد على 2000 محتج في عشرات الكليات بأنحاء الولايات المتحدة.

واوضح ميتش لاندريو، الرئيس المشارك لحملة انتخاب الرئيس جو بايدن لفترة جديدة، إن تصريحات السناتور بيرني ساندرز التي شبه فيها الاحتجاجات الجامعية بالمظاهرات التي حدثت خلال حرب فيتنام "مبالغ فيه". وأضاف لشبكة "سي.إن.إن"، بان "هذا وضع مختلف تماما... ومع ذلك، هذا لا يعني أن هذه (الاحتجاجات) ليست أمرا خطيرا للغاية".

واستدعت العديد من الجامعات، ومنها جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، الشرطة لقمع الاحتجاجات.

ويدعو الطلبة وغيرهم من المحتجين الجامعات إلى قطع علاقاتها المالية مع إسرائيل والضغط من أجل وقف إطلاق النار. وألقت شرطة لوس انجليس الشهر الماضي القبض على 93 شخصا في جامعة جنوب كاليفورنيا بعد أن أخلت مخيما سابقا.