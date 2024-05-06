ما المحذوفات التي أقرتها التعليم لطلاب الثانوية في مادتي التاريخ والجغرافيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محذوفات مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة الدمج.

ووفقا للإدارة المركزية، فإن المحذوفات تمثل صعوبة على الطلاب المدمجين بالصف الثالث الثانوي بجميع فئاتهم، ومراعاة لظروفهم ومن أجل المساهمة في مواصلة تعليمهم بنجاح وتفوق.

وبحسب الإدارة، فإن المحذوفات في مادة التاريخ تمثلت في الفصل الخامس: التوسع الاستعماري في البلاد العربية قبل الحرب العالمية الأولي وحتى الاستقلال.

أما فى مادة الجغرافيا تم حذف الوحدة الرابعة: العلاقات الدولية والنظام العالمي الجديد.

أما فى مادة الاقتصاد تم حذف الفصل السادس، العلاقات الاقتصادية الدولية.

و تبدأ الامتحانات الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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