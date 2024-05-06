طقس الـ 6 أيام.. الأرصاد: أمطار ونشاط للرياح على هذه المناطق وبرودة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، اليوم الأحد أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها فرص سقوط أمطار وبرودة خلال فترة الليل وحتى الصباح الباكر.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

الاثنين 6 مايو 2024

توقعت "الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم الاثنين تميل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، يوجد نشاط رياح، على مناطق من جنوب سيناء وشمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت "الأرصاد"، أن طقس الإثنين يشهد، أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الثلاثاء 7 مايو وحتى الجمعة 10 مايو

- نشاط رياح، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.