إندونيسيا: ثوران بركان جبل "سيميرو" مجدداً

ابوظبي - سيف اليزيد - ثار بركان جبل سيميرو، الذي يصل ارتفاعه إلى 3676 مترا فوق مستوى سطح البحر والواقع على حدود مقاطعتي لوماجانج ومالانج في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، مجددا اليوم الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية.

وأفاد موكداس سفيان، وهو مسؤول في مركز مراقبة جبل سيميرو، في بيان مكتوب بأن "بركان جبل سيميرو ثار مجددا اليوم الاثنين عند الساعة 0543 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث قذف رمادا بركانيا يصل ارتفاعه لنحو 700 متر فوق القمة، أو نحو 4376 مترا فوق مستوى سطح البحر".

وقذف ثوران أعلى جبل في جزيرة جاوة رمادا بركانيا باللون الأبيض إلى الرمادي، مع وجود كثافة قوية، واتجه الرماد ناحية الاتجاه الجنوبي الغربي والغربي. وقال سفيان: "تم تسجيل ثوران بركان جبل سيميرو على جهاز قياس الزلازل بقوة قصوى تبلغ 22 ملليمترا، لمدة 108 ثواني".