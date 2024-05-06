بالصور والتفاصيل.. سقوط شبكة جواسيس لأمريكا وبريطانيا باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - ضبطت قوات الأمن في اليمن، شبكة تجسس تعمل لصالح الجيش الأمريكي والإسرائيل، مهمتها جمع معلومات ورصد مواقع تابعة للقوات المسلحة اليمنية، في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية .

وقالت مصادر يمنية، إن الأجهزة الأمنية في صنعاء ألقت القبض على شبكة يتبعون كيانا استخباراتيا يدعى (قوة 400) بقيادة جاسوس المطلوب للعدالة عمار عفاش.

وعملت الشبكة على جمع معلومات ورصد مواقع تابعة للقوات المسلحة اليمنية في الساحل الغربي للجمهورية اليمنية لصالح العدو الأمريكي والإسرائيلي

وذكر المصدر الأمني أن جواسيس (قوة 400) قاموا برصد وجمع معلومات عن أماكن إطلاق الصواريخ والطيران المسير المستهدفة للعدو الصهيوني، وأن منتم القبض عليهم اعترفوا برصد مواقع إطلاق الصواريخ والطيران المسير ومواقع زوارق القوات المسلحة ورفع إحداثياتها لمشغليهم.

كما تسبب عملاء (قوة 400) تسببو بارتقاء عدد من الشهداء والجرحى والخسائر المادية بعد رفع المعلومات للعدو الأمريكي والبريطاني.

وأوضح المصدر، أن الجواسيس أوكل إليهم تنفيذ اغتيالات لمنتسبين في القوات المسلحة والأمن وإعطاب آليات ومعدات.

وحذر الأمن في صنعاء من خطورة العمل لصالح أجهزة الاستخبارات المعادية والتي تصل عقوبة ذلك إلى حد الإعدام .

وسوف نوافيكم باعترافات الجواسيس بعد قليل..